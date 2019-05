Esta ilha paradisíaca fica apenas a duas horas do Porto. Já conhece?

Se gosta de sítios que se assemelhem às praias paradisíacas do Caribe, este local é o ideal para si. Imagine que está no Porto e só precisa de pegar no carro e conduzir durante duas horas para chegar a uma ilha paradisíaca. É real. Na Galiza, as ilhas Ciés são um pedaço de céu a pouco mais de uma hora de carro de Portugal.

Chegando às cidades de Vigo, Cangas ou Baiona, pode chegar às Ilhas Ciés de barco, numa viagem de pouco mais de uma hora e meia. Os bilhetes oscilam entre os 16 euros, na época baixa, e os 18,50 euros na época alta em julho e agosto.

Nas Ilhas Ciés pode escolher várias praias, entre elas a Praia de Rodas, considerada a melhor praia do mundo em 2007. O mais provável é que vá ter companhia, porque também é das praias mais visitadas da Galiza. Pode sempre experimentar a Praia de San Martiño, a Praia de Cantareira, a Praia da Nossa Senhora, a Praia das Margaridas ou a Praia de Figueiras.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia