Esta é a maior cascata interior do mundo que fica num…aeroporto

A nova atração do aeroporto Changi de Singapura, o Jewel Changi Airport, é inaugurada esta quarta-feira. Um complexo de 135.700 metros quadrados, construído no antigo estacionamento ao ar livre do terminal 1, onde se situa a maior cascata interior do mundo e uma grande oferta de ócio e entretenimento para turistas e locais, indica o El Economista.

