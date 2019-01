As situações de desemprego podem ser difíceis de prever. Nesse sentido, os contribuintes podem contar com o subsídio de desemprego, mediante o cumprimento de uma série de requisitos. Mas, além do subsídio normal, existem mais dois, de acordo com o portal Todos Contam, do Plano Nacional de Formação Financeira.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia