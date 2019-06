Espere por segunda para atestar: vem aí descida histórica de combustíveis

Há boas notícias para quem se vai fazer à estrada na próxima semana e aproveitar os feriados - segunda-feira é feriado nacional e na quinta celebra-se o Santo António no município de Lisboa.

O preço dos combustíveis vai baixar significativamente. Ainda sem ter em conta as variações desta sexta-feira, prevê-se que o preço da gasolina desça mais de 7 cêntimos por litro e o do gasóleo mais de 4 cêntimos, de acordo com fonte do setor.

As alterações representam descidas como há muito tempo não aconteciam. Apesar de ainda ter de ser tida em conta a variação de preços de hoje nos mercados, deverá valer a pena esperar por segunda-feira para atestar o seu automóvel.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O preço da gasolina deverá regressar ao nível dos 1,55 euros por litro, enquanto o gasóleo deverá baixar para os 1,38 euros por litro, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia.

Leia mais em Dinheiro Vivo