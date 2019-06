Espanha nunca teve tanta gente — e muitos são portugueses

São perto de 47 milhões de habitantes, o maior número de sempre de pessoas a viver em Espanha e fruto da maior subida anual da última década: mais 276 mil pessoas entraram no país vizinho em 2018, entre emigrantes espanhóis que regressaram e imigrantes, sobretudo vindos de países europeus como Itália e Portugal, mas também dos países da América Latina e de Marrocos.

Depois de uma crise que fez que centenas de milhares de pessoas deixassem o país (entre 2012 e 2016 foram 400 mil), a recuperação de população está a fazer-se a níveis inéditos, noticia hoje o FT, com espanhóis e estrangeiros a escolher a grande economia europeia mais pujante do momento para viver. Madrid cresceu 2,5% no último ano, no quinto ano consecutivo de progressão do PIB e acima da média europeia, e tem a segunda maior taxa de criação de emprego, logo depois de Berlim.

