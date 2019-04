ERSE. Famílias podem poupar mais de 15 euros por ano na fatura do gás já em 2019

Todos os clientes domésticos de gás natural, quer estejam no mercado livre ou se mantenham no regulado, sentirão a partir de outubro de 2019 as suas faturas descer. Isto caso a proposta que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) publicou esta segunda-feira venha a ser aprovada e a entrar em vigor. A descida nas tarifas pode ir então entre 40 e 78 cêntimos por mês, caso se trate de um casal sem filhos (consumo 138m3/ano, 11,77 euros) ou de um casal com dois filhos (consumo tipo 292m3/ano, 21,92 euros), respetivamente.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia