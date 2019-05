Eólicas. Finerge garante financiamento de mais 700 milhões de euros

Apesar de Pedro Norton de Matos, CEO da Finerge, a segunda maior operadora em eólicas em Portugal, com mais de mil milhões investidos no país, ter alertado recentemente para o perigo dos investidores internacionais fugirem de Portugal na sequência do relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas de energia, a empresa anunciou esta segunda-feira que acaba de “assinar um acordo com 12 instituições de dimensão mundial, com vista ao financiamento do grupo. Os mais de 700 milhões de euros assegurados nesta operação, irão permitir acelerar o crescimento da Finerge, em Portugal e no estrangeiro”, informou a empresa em comunicado.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia