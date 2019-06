Enjoos e má disposição nos novos aviões da TAP

Má disposição, enjoos e vómitos entre tripulantes e passageiros. Estes parecem ser os efeitos que viajar no novo Ai330neo da TAP estão a provocar nos últimos meses. Segundo a TSF, há vários relatos e de fontes diferentes. Os episódios já foram comunicados à Autorização Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Um dos últimos aconteceu na semana passada num voo para o Brasil quando passageiros e tripulação sentiram-se mal. Um dos passageiros contou que os pilotos tiveram de aterrar de máscara.

Fonte oficial da ANAC confirma os relatos de ocorrências, outra fonte do setor da segurança área diz que o problema pode estar relacionado com a renovação insuficiente de ar dentro do avião. O problema só aparece no final das viagens de longo curso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A TAP reforça a segurança do modelo de avião, mas não desmente os casos. "Todas as análises indicam que a qualidade do ar está dentro do normal na indústria. Não é possível estabelecer qualquer relação entre os episódios e uma hipotética, mas não demonstrada, deficiência na renovação de ar", reagiu a empresa, citada pela TSF.