Energia para mudar

Sabe quanto gasta de eletricidade com o frigorífico num ano? A pergunta serve de ponto de partida para o Eurostat mostrar as diferenças nos preços da energia nos países europeus. E também para revelar quanto desse custo é real e que fatia corresponde aos impostos escondidos na fatura. A resposta para uma casa portuguesa fixa-se nos 56,2 euros. Dos quais mais de metade correspondem à carga fiscal que engorda o valor final. Pior do que os 55% que o Estado português imputa a cada um de nós – consumidores, mas também empresas -, fazendo disparar os nossos custos energéticos para os sextos mais caros da Europa, só mesmo a Dinamarca, onde os impostos pesam 68% na fatura.

