Energia: Duas startups portuguesas marcam encontro com gigantes mundiais

Há duas startups portuguesas que na terça-feira vão poder apresentar as suas ideias a algumas das maiores empresas do mundo. A Enging e a Livedrive são as duas representantes mundiais no evento Energy Startups Matchmaking Day, em que 29 startups ligadas à energia vão ter reuniões bilaterais com marcas como Microsoft, Cisco, Siemens, Eneco e Innogy. O evento vai decorrer na sede da EDP, em Lisboa, e vai contar com o apoio do Conselho Europeu de Inovação da Comissão Europeia.

