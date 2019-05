Empresas portuguesas estão mais atrasadas na adoção de IA

As empresas portuguesas estão otimistas quanto à chegada dos sistemas inteligentes ao ambiente de trabalho e acreditam que a inteligência artificial poderá criar novos empregos e melhorar a vida de todos, mas estão atrasadas na sua implementação. Esta é uma das principais conclusões que se retiram dos números revelados pelo Barómetro de Tendências Globais da Vodafone e apresentados por Elvira González, que lidera o departamento de insights do grupo, na Vodafone Business Conference – A Caminho do Futuro.

