Empresas maiores têm a maior diferença salarial para mulheres

Na mesma profissão, com iguais qualificações e antiguidade, as mulheres portuguesas ganham menos 11,2% do que os homens, mas o fosso cresce com a dimensão da organização para a qual trabalham. As pequenas empresas do país, com menos de 50 funcionários, são as que garantem maior igualdade. As maiores alargam o fosso para praticamente o dobro.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia