Empresas do Algarve devem apostar na diversificação

“No país, a coisa está feia. No Algarve, está um bocadinho melhor.” Quem o diz é Luís Serra Coelho, presidente da Ordem dos Economistas no Algarve, ao apontar para números a vermelho na apresentação de PowerPoint. Numa sala lotada, público e intervenientes seguem com atenção os dados que o economista garante serem inovadores, retirados do Amadeus, uma plataforma global que concentra 23 milhões de empresas, com 100% de capital privado, incluindo sociedades por quotas e anónimas.

