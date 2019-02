Empresas de distribuição de eletricidade esperam crescer a partir de 2025

A maior parte dos executivos do setor das utilities acredita que o crescimento dos lucros do negócio de distribuição de eletricidade irá permanecer sob pressão até 2025, mas mantém-se otimista perante os anos seguintes, de acordo com o estudo mais recente da Accenture – Digitally enabled Grid.

