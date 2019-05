Empresas de combustíveis começam a pagar para serem regulados pela ERSE

O ministério das Finanças deu finalmente o seu aval ao modelo de financiamento que permite à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) assegurar a sua nova atividade de regulação na área dos combustíveis, alargando a atuação aos setores do gás de petróleo liquefeito em todas as suas categorias (gás de botija), aos combustíveis derivados do petróleo e aos biocombustíveis.

