Emissões de dívida no segundo trimestre podem ascender aos 4 mil milhões

O Governo divulgou esta manhã as linhas de atuação do seu programa de financiamento para o segundo trimestre de 2019. Numa nota enviada às redações, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) apresentou o calendário da emissão de bilhetes de tesouro, com leilões previstos para 17 de abril, 15 de maio e 19 de junho, colocando um montante total a leilão que pode ascender aos quatro mil milhões de euros.

