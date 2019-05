Emirates regressa a Portugal para recrutar

A companhia aérea Emirates vai desenvolver duas ações de recrutamento em Portugal com vista a reforçar as suas equipas de cabine. A transportadora aérea vai realizar dois Open Days em solo nacional. O primeiro vai ter lugar já este sábado 25 de maio em Lisboa (no Lisbon Marriot Hotel) e o segundo em Faro (no Hotel Faro) na próxima segunda-feira, 27 de maio, “ambos com início marcado para as 9 horas”.

