Emigrantes que regressem só pagam metade do IRS

Os emigrantes que regressarem a Portugal só vão pagar metade do IRS e deduzirão despesas com viagens e habitação. Segundo a notícia avançada pelo Expresso, esta será uma das medidas do Orçamento do Estado para 2019 para atrair jovens qualificados para voltarem ao país, e já está praticamente finalizada.

O jornal revela que a proposta passa por "conceder um desconto de 50% no IRS e permitir a dedução de custos de instalação, como a viagem de regresso e as despesas com habitação". Uma medida que não é exclusiva para jovens, "abrangendo todos os que saíram do país até 2015 e regressem em 2019 ou 2020".

Entretanto, no Estado, diz o Expresso, "o processo de regularização de precários continua a marcar passo, sendo praticamente certo que o Governo não conseguirá cumprir o calendário anunciado de integração".