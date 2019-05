Em ano e meio 21 mil judeus sefarditas pediram nacionalidade portuguesa

No último ano e meio, 21 mil judeus sefarditas solicitaram nacionalidade portuguesa ao abrigo de um programa lançado em 2015 para esse efeito e destinado aos descendentes desta comunidade, expulsos do país nos séculos XV e inícios de XVI. Nos primeiros quatro meses deste ano, entraram sete mil pedidos, que se somam aos quase 14 mil registados em 2018, denotando uma aceleração do interesse neste programa. “Os pedidos têm crescido exponencialmente”, sublinhou Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia