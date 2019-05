Eleições, África, tecnologia e presidência portuguesa da UE

A campanha eleitoral para as eleições Europeias aproxima-se do fim. Vimos um pouco de tudo mas penso ser correcto afirmar que os assuntos sobre os quais os eleitores estarão mais esclarecidos são essencialmente dois: Joe Berardo e respectivas comendas e José Sócrates, principalmente a novidade de que há ministros no governo que o foram em governos por ele liderados. Paulo Rangel achou por bem afirmar isto com alguma frequência. Parecem faltar ideias sobre a Europa e empenho para trazer soluções novas. Não sei que opinião terá Paulo Rangel dos portugueses para achar que o eleitorado ainda não estava consciente de tal facto, estando o mandato do actual governo a chegar ao fim… do que quase não se falou foi da futura presidência portuguesa da UE. Iremos todos votar com muita e relevante informação sobre estes temas tão pertinentes mas ninguém (ou quase) saberá o que os candidatos pensam sobre o que deveriam ser as prioridades da próxima presidência portuguesa da UE.

