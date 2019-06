El Corte Inglés aposta na reabilitação hoteleira

O El Corte Inglés anunciou a renovação do hotel do parque temático Port Aventura, em Espanha (Tarragona), uma obra da qual se encarregou a sua área de empresas, que fornece serviços corporativos. Esta é uma área de negócio do grupo pouco conhecida, mas que está a ter um crescimento significativo e conta já com mais de 600 profissionais, entre arquitetos, engenheiros, técnicos e designers de interiores, conta o El Mundo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia