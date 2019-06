EDP vende mais 470 milhões de euros do défice tarifário de 2019

A EDP Serviço Universal (detida a 100% pela EDP) chegou a acordo para vender mais uma parcela do défice tarifário de 2019, num total de 470 milhões de euros, à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos. Em comunicado à CMVM, a empresa explica que “este défice tarifário resultou do diferimento por cinco anos da recuperação do sobrecusto de 2019 com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2017 e 2018)”.

