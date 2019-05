EDP perde energia no primeiro trimestre. Resultados caem 39% até março de 2019

No primeiro trimestre de 2019, o resultado líquido da EDP caiu 39% face ao período homólogo, tendo ficado nos 100 milhões de euros. “O resultado líquido recorrente caiu 32% em termos homólogos, para 167 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, na medida em que o crescimento nas Redes no Brasil, Comercialização e a expansão do portfólio renovável foi anulado pelos efeitos de fracas hidraulicidade e eolicidade e elevada taxa efetiva de imposto no trimestre (27%), acima da taxa esperada para 2019”, refere a emprese em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

