EDP Distribuição investe mais 230 milhões em contadores e redes inteligentes

A EDP Distribuição já investiu, até dezembro de 2018, cerca de 550 milhões de euros em redes inteligentes de distribuição de eletricidade em Portugal. E a expetativa do operador de redes é investir mais 230 milhões de euros até 2022, garantiu ao Dinheiro Vivo fonte oficial da empresa. No total são quase 800 milhões de euros para modernizar uma rede na qual “atualmente já 70% do consumo de energia é recolhido por telecontagem”, ou seja, remotamente.

