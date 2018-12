EDP Comercial fecha contrato de 90 milhões com fundição

A EDP Comercial, operador de venda de energia no regime livre de preços, fechou o seu primeiro contrato de fornecimento de eletricidade de longa duração em Portugal. A unidade da EDP vai garantir por 18 anos o abastecimento energético da Sakthi, uma fundição de capitais indianos que produz componentes automóveis e opera no norte do país.

O acordo comercial vale 90 milhões de euros - cerca de cinco milhões de euros por ano. "É o maior contrato que já celebrámos em Portugal", diz Pedro Pires João, administrador da EDP Comercial, ao Dinheiro Vivo.

Este tipo de contrato de longa duração com clientes empresariais - conhecido como PPA, ou power purchasing agreement, na sigla em inglês - é o primeiro que a EDP fecha com uma indústria portuguesa. A elétrica tem vindo já a comercializar energia nestes moldes em Espanha, Brasil, México e também nos Estados Unidos, a grandes clientes como General Motors, Amazon, Bloomberg, Facebook e Salesforce.

No contrato com a Sakhti, a energia fornecida virá, segundo a empresa, de um parque eólico da Península Ibérica com uma capacidade de 25 MWh. A fundição tem um consumo anual de 150 Mwh, com "uma parte significativa" deste consumo a ficar sob o contrato, que a EDP Comercial assegura permitir poupanças de 20%, entre tarifas mais baixas e medidas de eficiência energética.

"Este ano, uma das coisas que aconteceu foi que o preço do mercado grossista disparou. Empresas mais avançadas tecnologicamente e mais preocupadas com estes temas decidiram tentar explorar estes contratos de energia", afirma Pedro Pires João, administrador da EDP Comercial.

O mercado livre de venda de eletricidade na Península Ibérica (Mibel) tem conhecido uma forte volatilidade, com aumentos de preços acentuados. A formação de preços está inclusivamente a ser investigada pela Entidade Reguladora dos Serviços de Energéticos (ERSE). No último sábado, os contratos à vista estavam a ser negociados no Mibel a 60,04 euros por Mwh, mas chegaram já a ser negociados acima dos 70 euros este ano.

Do ponto de vista da EDP, e do lado da produção, a venda de energia a indústrias em contratos de longa duração permite também potenciar os investimentos em parques eólicos e parques solares.

Em 2017, a EDP Comercial teve um volume de negócios de 3,2 mil milhões de euros, com resultados líquidos de 30,4 milhões de euros.

A Sakthi Portugal, a maior fundição do país, tem três fábricas, na Maia, Águeda e na Trofa, com 700 trabalhadores. Toda a sua produção - componentes para clientes como BMW e Volkswagen - é exportada. Mais de dois terços seguem para mercados europeus e a restante produção é vendida a fabricantes nos Estados Unidos e em países africanos.