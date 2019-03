Ecrãs dobráveis, gestos e 5G. Fomos ver a reinvenção do smartphone

Foi a 9 de janeiro de 2007 que Steve Jobs anunciou ao mundo o primeiro telefone da Apple, o iPhone (na altura com ecrã de 3,5 polegadas – hoje há modelos com 6,5). Doze anos depois o formato dos famosos smartphones tem mudado pouco, até agora. O Dinheiro Vivo esteve no Mobile World Congress (MWC), em Barcelona, onde duas grandes tendências marcaram a maior feira mundial de aparelhos e redes móveis: os ecrãs dobráveis (onde a Huawei foi quem mais brilhou) e o 5G (com LG, Samsung, Huawei, Xiaomi, ZTE, Oppo a terem modelos com essa capacidade).

