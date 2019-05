Economia acelera para 1,8%, investimento dispara quase 18%

Finanças revêm em alta défices do Estado de 2019 a 2023

A economia portuguesa acelerou de 1,7% no último trimestre de 2018 para 1,8% no 1º trimestre de 2019, confirmou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira. O investimento foi decisivo para suportar a atividade, tendo disparado quase 18%.

"O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou para 4,8 p.p. (3,3 p.p. no 4º trimestre de 2018), devido à forte aceleração do Investimento", explica o INE. "Esta aceleração refletiu sobretudo a evolução das componentes da formação bruta de capital fixo (FBCF) em Construção e em Outras Máquinas e Equipamentos, bem como o aumento significativo de existências associado à aceleração expressiva das importações de bens", acrescenta o instituto.

A subida muito expressiva do investimento, que poderá também estar relacionada com a compra de aviões da TAP, como já noticiou o Dinheiro Vivo, acabou por compensar o crescimento ainda moderado das exportações, que avançaram 3,4% neste arranque de ano. Em todo o caso, mais do que os 0,6% da reta final de 2018.

