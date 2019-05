Ebury Portugal passa marca dos mil clientes-empresas

Há quase quatro anos de atividade em Portugal, a Ebury conta já com mais de mil clientes-empresas no país, um marco para a fintech especialista em câmbios. “Existem três a quatro mil empresas em Portugal que trabalham com moeda estrangeira. Temos perto de um terço do mercado, atualmente”, disse Duarte Líbano Monteiro, responsável pela Ebury em Portugal e Espanha.

