Eat Tasty: “Vamos para Madrid ainda este ano”

140 000 refeições entregues, mais de 10 000 utilizadores registados e 370 000 euros de investimento. Estes são os números totais que marcam o terceiro aniversário da Eat Tasty, que será celebrado esta quarta-feira. Mas a startup portuguesa que entrega receitas quentes feitas no próprio dia quer ir mais longe. Depois de Lisboa, a capital espanhola será a segunda cidade da empresa fundada em 2016 e que tornou-se rentável no final de 2018. A Eat Tasty prepara-se ainda para juntar sopas à ementa nas próximas semanas e quer substituir as cantinas nas empresas.

