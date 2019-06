Draghi elogia Portugal. E leva condecoração de Marcelo

O presidente do Banco Central Europeu (BCE) considerou hoje que Portugal está “solidamente no caminho do crescimento” e é “um símbolo da integração europeia”. Mario Draghi falava numa cerimónia na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, após ter sido condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique, distinção pela qual agradeceu. “Mas há outra razão pela qual estou extremamente satisfeito. Estou no final do meu mandato e os meus oito anos coincidiram com a história de Portugal, em vários sentidos. De certa maneira, para Portugal é o fim de uma longa e penosa jornada. E agora o país está solidamente no caminho do crescimento”, declarou.

