Dos mil previstos, ainda só há 90 km de fibra enterrados

Dificuldades no acesso às condutas da Infraestruturas de Portugal (IP) estão a causar atrasos de monta no enterramento dos cabos da rede fixa de telecomunicações, recomendado depois dos incêndios devastadores de 2017. Dos mil quilómetros previstos que a Altice passasse pelas condutas da IP em três anos, apenas cerca de 90 quilómetros foram colocados no terreno, “fibra morta no chão”, já que não estão ligados a nenhuma estação, apurou o Dinheiro Vivo junto de fontes conhecedoras do dossiê. A IP nega dificuldades de acesso.

