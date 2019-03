Dono do Correio da Manhã lucra 6,6 milhões. CMTV com 12,4 milhões de receitas

A Cofina fechou o ano passado com lucros de 6,6 milhões de euros, uma subida de 31,3% em relação a 2017, comunicou o grupo dono do Correio da Manhã ao mercado. Pela primeira vez, o grupo de Paulo Fernandes revelou os resultados isolados do segmento de televisão, tendo a CMTV gerado receitas de 12,4 milhões de euros.

