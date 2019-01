Dolores Aveiro vai ser marca de vinhos e azeite

Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, vai ter uma marca de vinho e azeite nacional. Os produtos serão vendidos em exclusivo na cadeia El Corte Inglés.

A gama de produtos Dolores Aveiro são criados e produzidos em parceria com a Queijaria Nacional, presidida pelo empresário Carlos Baptista.

O "projeto que é um sonho que me acompanha desde muito jovem e que agora consegui, finalmente, realizar", diz Dolores Aveiro, citada em nota de imprensa.

A gama, cuja apresentação decorre na próxima terça-feira, é composta por "azeite extra virgem obtido diretamente a partir de azeitonas maduras, prensadas imediatamente após a colheita nos vales do Alentejo", bem como por vinhos branco, tinto e rosé, descreve o El Corte Inglés.

"O Vinho tinto foi produzido com as Castas Touriga Nacional e Syrah, que estagiam 12 meses em barricas de carvalho francês, o blend apresenta uma cor granada e um aroma complexo com notas de bagas silvestres maduras e, na boca, o vinho é encorpado e com final longo e persistente", descreve a cadeia espanhola.

"O Vinho branco é produzido a partir das castas Antão Vaz e Verdelho, plantadas no microclima do Alentejo da Vidigueira. Este vinho branco apresenta cor citrina com aromas de meloa e maçã", refere ainda o El Corte Inglés.

A gama rosé é produzido a partir das castas Aragonez e Touriga Nacional e "apresenta um aroma marcado pelos frutos vermelhos, na boca estas sensações aromáticas são intensas e, em conjunto com uma boa acidez, originam um vinho com um final cheio, muito mineral e fresco."

