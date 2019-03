Dinheiro Vivo no TOP 5 dos títulos com maior audiência crossmedia

O Dinheiro Vivo está entre os cinco principais títulos de imprensa com maior audiência crossmedia, de acordo com o CrossPress 2018. No top 5 do estudo da Marktest, além do Dinheiro Vivo estão outros dois títulos do Global Media Group (GMG): o Jornal de Notícias e a Notícias Magazine.

