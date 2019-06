Dinheiro Vivo mantém-se líder digital dos económicos

Pelo terceiro mês consecutivo, o site do Dinheiro Vivo é líder no segmento de informação económica. Segundo os dados auditados de maio do ranking netAudience, da Marktest, a marca do Global Media Group (GMG) – dono de títulos como o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF, entre outros – alcançou uma audiência multiplataforma de 1,25 milhões de utilizadores únicos em Portugal, ficando acima do seu concorrente mais direto, o Jornal de Negócios, que chegou a 1,09 milhões de indivíduos (a diferença é de 160 mil). Fora do ranking estão o Jornal Económico e o ECO.

