Diferentes perspetivas para cuidar, conhecer e respeitar os oceanos

No dia em que se comemora 165 anos desde que Cascais passou a ser Vila, foi nesta zona com 35 quilómetros de costa que tanto define a zona que se conversou sobre mar. A segunda edição das Ocean Talks, que decorreu esta manhã no Museu do Mar, contou com especialistas que deram visões diferentes sobre uma finalidade comum: a necessidade de cuidar, conhecer e respeitar melhor os oceanos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia