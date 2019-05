Dieselgate: Bosch paga multa milionária por colaborar com Volkswagen

O Ministério Público de Estugarda, na Alemanha, impôs uma multa de 90 milhões de euros à gigante de componentes de automóveis pela sua participação no escândalo das emissões de gases tóxicos que estalou na Volkswagen em 2015, nos EUA. A Bosch foi multada por um crime de “incumprimento negligente do seu dever” no que diz respeito às suas obrigações de supervisão, avança o El País.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia