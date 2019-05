Dia com prejuízos de 144 milhões de euros no primeiro trimestre

No final de abril, a cadeia de supermercados Dia, que detém o Minipreço em Portugal, apontava para prejuízos entre 140 e 150 milhões de euros no primeiro trimestre. Esta terça-feira, confirmou que a empresa espanhola registou perdas de 144 milhões de euros, o que compara com as perdas de 16,2 milhões de euros registadas no mesmo período de 2018. O grupo espanhol tem até 20 de maio para receber uma injeção de 500 milhões de euros do fundo Letterone e, assim, evitar a sua liquidação.

