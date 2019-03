DIA a DIA a situação piora

É do conhecimento geral que o grupo DIA passa por sérias dificuldades financeiras necessitando urgentemente de um plano de reestruturação financeira que lhe permita resolver os constrangimentos de liquidez de curto prazo e possa garantir o futuro a longo prazo. Recorde-se que a empresa fechou o ano de 2018 com um prejuízo de 352,6 milhões de euros, dos quais Portugal foi responsável por 16,5 milhões, tendo ainda encerrado no nosso país 50 lojas, das quais 10 próprias e 40 franquiadas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia