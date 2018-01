Pub

Diminuição de mais de 290 mil inscritos nos serviços públicos

O número de desempregados inscritos nos serviços públicos espanhóis de emprego registou ao longo de 2017 uma diminuição de 290.193, alcançando um total de 3.412.781 no final do ano, o número mais baixo desde 2008.

Segundo os dados publicados esta quarta-feira em Madrid pelo Ministério do Emprego e da Segurança Social de Espanha, o número de desempregados inscritos em dezembro baixou em 61.500 pessoas em relação ao mês anterior.

Por outro lado, o número médio de inscritas nos serviços de Segurança Social espanhóis registou um aumento de 611.146 pessoas em 2017, tendo alcançado as 18.460.201 de pessoas ocupadas no final do ano.

O número de inscritos subiu 42.444 em dezembro em relação a um mês antes, a maior subida mensal registada desde 2005.

Comparando com dezembro de 2016, estão agora inscritos na segurança social espanhola mais 637.232 pessoas.