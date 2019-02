Desemprego em dezembro desce para 6,6%

O Instituto Nacional de Estatística reviu em baixa ligeira a taxa de desemprego mensal registada em dezembro. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, “a taxa de desemprego situou-se em 6,6%, menos 0,1 pontos percentuais que o valor do mês anterior, igual ao valor de três meses antes e menos 1,3 pontos percentuais que no mesmo mês de 2017”, lê-se no destaque do INE.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia