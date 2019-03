Desemprego cai para 6,6%. É a taxa mais baixa desde agosto de 2002

A taxa de desemprego manteve-se nos 6,6% em janeiro, mantendo-se inalterada face a dezembro, e terá caído para os 6,3% em fevereiro segundo a estimativa provisória divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE reviu em baixa de uma décima o valor da estimativa provisória divulgada há um mês para a taxa de desemprego de janeiro, que afinal foi de 6,6%, o mesmo valor do mês anterior e menos 1,2 pontos percentuais do que no mesmo mês de 2018.

O valor provisório estimado pelo INE para fevereiro representa o valor mais baixo desde agosto de 2002.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em atualização