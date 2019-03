Descida do IVA da eletricidade ainda não chega em abril

A poupança está avaliada em 85 cêntimos por mês (mercado regulado), mas ninguém arrisca dizer quando chegará à fatura de eletricidade dos consumidores. No início do ano, vários especialistas contactados pelo Dinheiro Vivo apontavam o mês de abril como o mais provável para a entrada em vigor da medida prevista no Orçamento do Estado para este ano (OE 2019), admitindo já nessa altura que poderia resvalar para julho. E tudo indica que assim será.

