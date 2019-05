Depois da OPA, presidente executivo do Dia sai de cena

Esta madrugada, a cadeia de supermercados, dona do Minipreço em Portugal, reagiu ao êxito da OPA – Oferta Pública de Aquisição – lançada pelo seu principal acionista, Mikhail Fridman, e ao acordo de financiamento com a banca. Borja de la Cierva demitiu-se do cargo de CEO, avança o Cinco Días.

