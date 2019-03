Défice de 2018 é menos de metade do aprovado no Parlamento, carga fiscal máxima

O défice público de 2018 medido em contabilidade nacional, o critério que interessa à União Europeia, ficou por menos de metade do valor negociado e aprovado na Assembleia da República em sede de Orçamento do Estado (OE2018). Em contrapartida, a carga fiscal (impostos mais contribuições sociais) atingiu o maior valor de que há registo (desde 1995, pelo menos), equivalendo agora a 35,4% do produto interno bruto (PIB).

