Défice da balança comercial regressa. BdP pede “atenção particular”

A economia portuguesa vai continuar a crescer. Mas a um ritmo mais baixo e impulsionada mais pela procura interna do que pelas exportações. Isso levará Portugal a interromper já este ano o período de saldos positivos a balança de bens e serviços que se tinha iniciado em 2012, segundo as projeções feitas pelo Banco de Portugal no Boletim Económico divulgado esta quarta-feira relativas ao período entre 2019 e 2021.

