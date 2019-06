Deco: Reclamações no setor do turismo estão a aumentar

O verão está a chegar e são muitos os portugueses que andam a riscar os dias do calendário para que as tão desejadas férias cheguem. Mas às vezes o sonho transforma-se em pesadelo. Os consumidores acreditam ter pago por determinado serviço mas, por vezes, quando chegam ao destino, a realidade apresenta-se muito longe das expectativas criadas. Prova disso é o número de reclamações no setor do turismo que a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) tem vindo a receber.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia