Deco. Governo tira poupança de 5 euros às famílias na fatura de energia

A partir de 1 de julho, os 2,8 milhões de consumidores de eletricidade (45% do total) com uma potência contratada de 3,45 kVA vão poupar por ano apenas 9,12 euros nas suas contas da luz, com a descida da taxa de IVA de 23% para 6% a incidir apenas numa das componentes (a taxa de acesso às redes) do termo fixo da fatura. A associação de defesa do consumidor Deco acusa assim o governo de publicidade enganosa sobre a descida do IVA na energia, provocando às famílias uma perda de poupança de 1,08 euros na eletricidade (face aos 10,20 euros anunciados) e de 4,26 euros no gás natural (já que do corte de 8,20 euros prometido, só verão reduzidos 3,94 euros).

