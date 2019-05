Furtando-se ao demorado procedimento legislativo no Congresso brasileiro, o Presidente Bolsonaro fez publicar como “medida provisória” (ato legislativo do Governo na nomenclatura constitucional brasileira) nada menos que uma “Declaração de Direitos de Liberdade Económica”, visando reduzir substancialmente o controlo do Estado sobre a atividade económica privada.

Saída do Ministério da Economia, a cargo do ministro Paulo Guedes, um economista liberal da escola de Chicago, o novo instrumento legislativo visa, principalmente, estabelecer uma “presunção de liberdade no exercício de atividades económicas”, assim como uma regra de “intervenção subsidiária, mínima e excecional do Estado sobre o exercício de atividades económicas”.

