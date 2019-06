De Hogwarts para o café do bairro

Há quase mil bandas classificadas no sub-género “Wizard Rock”, que identifica música inspirada pelos livros e filmes da saga Harry Potter. A banda a quem é atribuída a génese desta categoria, Harry and the Potters, regressou no final da semana passada com um novo álbum de estúdio, Lumos, depois de onze anos sem editar música nova.

